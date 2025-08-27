Menü Suche
Nächster Top-Klub steigt bei Xavi ein

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Xavi Simons‘ (22) Abschied von RB Leipzig soll noch in diesem Sommer erfolgen, ein weiterer Klub hat sich eingeschaltet. Neben dem FC Chelsea und dem FC Bayern hat laut der ‚Bild‘ auch Tottenham Hotspur mittlerweile beim Niederländer angefragt. Bislang hat dem Boulevardblatt zufolge noch kein Verein ein offizielles Angebot eingereicht.

Dennoch seien die Verantwortlichen weiterhin optimistisch, Xavi in diesem Transferfenster zu Geld zu machen. Die Sachsen erhoffen sich 70 Millionen Euro, Chelsea soll 60 Millionen im Sinn haben. Gut möglich, dass in den letzten Tagen der Transferperiode noch ordentlich Schwung in die Personalie kommt.

