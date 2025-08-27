Werder: Schmidt kommt zum Medizincheck

Der nächste Transfer bei Werder Bremen steht vor dem Abschluss. Laut ‚Sky‘ wird Isaac Schmidt von Leeds United morgen zum Medizincheck erwartet. Zwischen den Vereinen gibt es eine finale Einigung, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Schweizer wird per Leihe vom englischen Aufsteiger kommen. Werder sichert sich allerdings auch eine Kaufoption. Für einen Betrag zwischen drei und vier Millionen Euro könnte der Bundesligist den Außenverteidiger festverpflichten.