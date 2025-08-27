Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Schmidt kommt zum Medizincheck

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Wirft alles rein: Isaac Schmidt (r.) von Leeds United @Maxppp

Der nächste Transfer bei Werder Bremen steht vor dem Abschluss. Laut ‚Sky‘ wird Isaac Schmidt von Leeds United morgen zum Medizincheck erwartet. Zwischen den Vereinen gibt es eine finale Einigung, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Schweizer wird per Leihe vom englischen Aufsteiger kommen. Werder sichert sich allerdings auch eine Kaufoption. Für einen Betrag zwischen drei und vier Millionen Euro könnte der Bundesligist den Außenverteidiger festverpflichten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Bremen
Leeds
Isaac Schmidt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Bremen Logo SV Werder Bremen
Leeds Logo Leeds United
Isaac Schmidt Isaac Schmidt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert