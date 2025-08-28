Fünfter Neuzugang: Werder schließt wichtige Baustelle

Der SV Werder Bremen tütet Wartezeit den fünften Sommerneuzugang ein. Von Leeds United wechselt Rechtsverteidiger Isaac Schmidt auf Leihbasis an die Weser. Für den 25-Jährigen besitzen die Grün-Weißen für den Anschluss eine Kaufoption in Höhe von drei bis vier Millionen Euro.

Horst Steffen freut sich auf den Schweizer, der bislang drei Länderspiele für die Eidgenossen absolviert hat: „Isaac ist taktisch gut ausgebildet, bringt ein gutes Tempo und eine gute Dynamik mit. Er ist voll im Training und wird unsere Mannschaft bereichern.“

Schmidt selbst blickt mit Zuversicht auf seine Zeit bei Werder: „Ich freue mich, dass ich hier bin und auf die vor uns liegende Zeit bei Werder. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können.“

Mehr Optionen für Trainer Steffen

Schmidt wechselt zwar mit wenig Spielpraxis nach Bremen (nur 251 Minuten vergangene Saison), kann aber auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden und eröffnet Trainer Horst Steffen somit gleich mehrere Möglichkeiten. Werder sorgt mit dem dreifachen Schweizer Nationalspieler also auf gleich mehreren Positionen für mehr Breite im Kader.