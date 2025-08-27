Lukrativer Ausweg für Werner?

RB Leipzig würde Timo Werner (29) nur allzu gerne ein Jahr vor Vertragsende von der Gehaltsliste streichen. Immerhin kassiert der aussortierte Stürmer bis zu zehn Millionen Euro jährlich. Doch Werner selbst zeigt offenbar wenig Bereitschaft, bei einem neuen Verein unterkommen zu wollen.

Ansprechende Lösungen gab es für den 57-fachen deutschen Nationalspieler eigentlich zuhauf. Die ‚Bild‘ berichtet nicht nur von Interessenten aus Frankreich, Italien, Saudi-Arabien, der Türkei und bis vor kurzem aus der MLS, sondern auch aus der begehrten Premier League.

Konkret seien der FC Burnley und Leeds United an Werner dran gewesen, der aber allem Anschein nach lieber seinen lukrativen Kontrakt in Sachsen erfüllen möchte. So droht RB, auf Werner sitzen zu bleiben. Das gilt jedoch nicht nur für den schnellen Rechtsfuß.

Kader soll noch ausgedünnt werden

Auch die teuren Streichkandidaten Eljif Elmas (25), Lutsharel Geertruida (25) und Lukas Klostermann (29) haben sich laut der ‚Sport Bild‘ bislang „gegen einen Wechsel gewehrt“. Loswerden würde man darüber hinaus gerne das Mittelfeld-Trio um Arthur Vermeeren (20), Kevin Kampl (34) und Amadou Haidara (27). Immerhin bei Letztgenanntem gibt es heiße Spuren in die Ligue 1.

Update (7:50 Uhr): Elmas lässt sich nun anscheinend doch für eine Rückkehr nach Italien begeistern. Laut ‚Sky‘ steht ein Transfer zur SSC Neapel kurz bevor.