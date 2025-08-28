Inter-Stürmer Taremi in die Bundesliga?

Bei Inter Mailand und Mehdi Taremi (33) stehen die Zeichen nach nur einem Jahr schon wieder auf Trennung. Eine Spur führt dabei auch in die Bundesliga. ‚Sky Italia‘ berichtet, dass der Mittelstürmer Begehrlichkeiten bei Werder Bremen weckt.

Die Grün-Weißen sollen aber wie das ebenfalls interessierte Panathinaikos Athen noch kein Angebot abgegeben haben. Weiter ist da Olympiakos Piräus: Die Griechen sind sich mit Inter einig. Die Zusage des Spielers steht allerdings noch aus, Taremi wolle in den kommenden 24 Stunden eine Entscheidung treffen.

Der 94-fache iranische Nationalspieler war vor einem Jahr ablösefrei vom FC Porto gekommen, in 43 Einsätzen für Inter erzielte Taremi drei Tore und legte neun weitere auf. Die einzige Option für den Bremer Sturm ist der Routinier nicht.

Zwei weitere Kandidaten

Werder hat zwei weitere Angreifer aus der Serie A im Visier. Laut Gianluca Di Marzio hat sich der Bundesligist wie auch Zweitligist 1. FC Magdeburg nach Dailon Rocha Livramento (24) von Hellas Verona erkundigt. Vertraglich gebunden ist der kapverdische Nationalspieler bis 2028.

Erst im vergangenen Sommer war Rocha Livramento vom niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht nach Italien gewechselt, kommt bei Hellas Verona aber oft nur als Joker zum Einsatz (31 Spiele, ein Tor). Neben Rocha Livramento ist auch Andrea Pinamonti (26/US Sassuolo) ein Thema in Bremen.