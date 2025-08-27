Neuer Sportdirektor für Gladbach?

Um sich für die kommenden Jahre bestens aufzustellen, plant man bei Borussia Mönchengladbach offenbar mit einem neuen Sportdirektor. Wie ‚Sky‘ berichtet, führten die Fohlen Gespräche mit Nils-Ole Book, der den Posten beim Bundesligisten bekleiden soll.

Derzeit ist Book noch als Sportvorstand bei der SV Elversberg angestellt. Mögliche Eintrittsdaten sind zum Rückrundenstart oder im nächsten Sommer. Ersetzen soll Book keinen aktuellen Angestellten in Gladbach, vielmehr sollen die sportlichen Kompetenzen im Klub erweitert werden.