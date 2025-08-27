Bundesliga-Interesse: Verlässt Castañeda den SCP noch?

Santiago Castañeda könnte sich nach den ersten Saisonspielen mit dem SC Paderborn womöglich noch verabschieden. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, ist der defensive Mittelfeldspieler ein Kandidat bei Al-Qadsiah für den bei Bayer Leverkusen heiß gehandelten Ezequiel Fernández (23). In den zurückliegenden Wochen sollen sich auch die bereits im Winter interessierten Bundesligisten FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach nach Castañeda erkundigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der US-Amerikaner hat sich zwei Jahre nach seinem Wechsel aus Florida nach Deutschland einen Namen gemacht. Nach einem Jahr beim MSV Duisburg in der dritten Liga ging es für den heute 20-Jährigen im vergangenen Sommer zu Paderborn eine Liga höher. Auch bei den Ostwestfalen ist der zweikampfstarke Rechtsfuß Leistungsträger. Daher gebe es „recht viele Vereine, die sich derzeit mit ihm befassen, ohne dass ich auf einzelne eingehen kann oder möchte“, sagt Berater Jens Todt über den Stand der Dinge.