Weigl-Wechsel vor dem Abschluss

Beim Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV (0:0) am Sonntag war Julian Weigl (29) schon nicht mehr Teil des Kaders. Borussia Mönchengladbach hatte den Mittelfeldspieler laut eigenen Angaben für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon da war es ein offenes Geheimnis, dass es sich beim Verhandlungspartner um den Al Shabab FC aus Saudi-Arabien handeln dürfte. Der geplante Transfer soll jetzt kurz vor dem Abschluss stehen.

Der saudi-arabischen Zeitung ‚Arriyadiyah‘ zufolge hat Weigl dem Wechsel zugestimmt. Es soll um eine Leihe mit Kaufoption gehen, mit Gladbach befinde sich Al Shabab in Klärung der letzten Details.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weigl, vertraglich bis 2028 an die Borussia gebunden, war vor drei Jahren zunächst leihweise von Benfica Lissabon gekommen, ehe er für sieben Millionen Euro dauerhaft am Niederrhein blieb. Nach 94 Einsätzen im Fohlen-Trikot schlägt Weigl nun ein neues Kapitel auf.