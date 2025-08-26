Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Weigl-Wechsel vor dem Abschluss

Julian Weigl macht wohl den Abflug aus Mönchengladbach. Der Transfer soll sich auf der Zielgeraden befinden.

von David Hamza - Quelle: Arriyadiyah
1 min.
Julian Weigl auf dem Trainingsgelände @Maxppp

Beim Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV (0:0) am Sonntag war Julian Weigl (29) schon nicht mehr Teil des Kaders. Borussia Mönchengladbach hatte den Mittelfeldspieler laut eigenen Angaben für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon da war es ein offenes Geheimnis, dass es sich beim Verhandlungspartner um den Al Shabab FC aus Saudi-Arabien handeln dürfte. Der geplante Transfer soll jetzt kurz vor dem Abschluss stehen.

Der saudi-arabischen Zeitung ‚Arriyadiyah‘ zufolge hat Weigl dem Wechsel zugestimmt. Es soll um eine Leihe mit Kaufoption gehen, mit Gladbach befinde sich Al Shabab in Klärung der letzten Details.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weigl, vertraglich bis 2028 an die Borussia gebunden, war vor drei Jahren zunächst leihweise von Benfica Lissabon gekommen, ehe er für sieben Millionen Euro dauerhaft am Niederrhein blieb. Nach 94 Einsätzen im Fohlen-Trikot schlägt Weigl nun ein neues Kapitel auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
SPL
M'gladbach
Shabab
Julian Weigl

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Shabab Logo Al Shabab
Julian Weigl Julian Weigl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert