Lindelöf findet neuen Verein

Victor Lindelöf hat offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Laut Fabrizio Romano sind die Verhandlungen zwischen dem vereinslosen Innenverteidiger und dem AC Florenz in einem fortgeschrittenen Stadium. Dem Transfermarkt-Experten zufolge müssen noch einige finale Details geklärt werden, um den Deal einzutüten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lindelöf selbst stehe einem Wechsel zum Serie A-Klub offen gegenüber. In den vergangenen Wochen wurde der 31-Jährige auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund angeboten, die Bundesligisten bevorzugten letztlich aber andere Optionen. Nach seinem Vertragsende hatte der Schwede (71 Länderspiele) Manchester United in diesem Sommer nach acht Jahren verlassen.