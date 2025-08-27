Barça: Ultimatum für Fermín

Der FC Barcelona erwartet von Fermín einen zeitnahen Entschluss bezüglich seiner Zukunft. Wie die ‚Sport‘ berichtet, soll der Mittelfeldspieler in den nächsten 48 Stunden entscheiden, ob er zum FC Chelsea wechseln will. Die Blues wollen den 22-Jährigen unbedingt an die Stamford Bridge lotsen und sind bereit, bis zu 58 Millionen Euro für Fermín hinzulegen. In London winkt dem Rechtsfuß ein Nettogehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr.

Die Katalanen wollen den Spanier eigentlich nicht verkaufen. Ein Abgang würde den Katalanen allerdings im Hinblick auf die Registrierungen etwas Luft verschaffen, weshalb man einen Wechsel nicht grundsätzlich ausschließt. Ersatz würde Barça nicht verpflichten wollen, die Kadertiefe im Mittelfeld schätzt man offenbar als ausreichend ein.