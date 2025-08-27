Wolfsburg scheitert mit 15-Millionen-Offerte

Der VfL Wolfsburg ist bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger vorerst bei einem Kandidaten gescheitert. Ein Angebot über 15 Millionen Euro für Kristoffer Ajer wurde vom FC Brentford postwendend abgelehnt, berichtet ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abgeschrieben haben die Wölfe den 27-jährigen Norweger noch nicht. Die Gespräche zwischen den beteiligten Parteien laufen weiter. Parallel dazu beschäftigt sich der Bundesligist aber auch mit Alternativen.