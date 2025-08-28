BVB: Riskante Kovac-Klausel enthüllt

Sollte man Trainer Niko Kovac entlassen, könnte das Borussia Dortmund teuer zu stehen kommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde Kovac bei seinem Rauswurf eine Einmalzahlung erhalten und könnte anschließend direkt bei einem neuen Klub unterschreiben. Abgesehen von dieser für den BVB womöglich kostspieligen Klausel war die Vertragsverlängerung für Kovac äußerst profitabel.

Laut der Boulevardzeitung kassiert der 53-Jährige ab sofort statt wie bisher 3,5 Millionen Euro künftig 4,5 Millionen. Zudem bekäme der BVB-Coach beim Gewinn der Meisterschaft eine Prämie von über einer Million. Neben der monetären Aufbesserung habe Kovac außerdem intern mehr Einfluss, etwa in Sachen Transfers.