BVB: Kovac setzt die Unterschrift

Borussia Dortmund setzt weiterhin auf Niko Kovac an der Seitenlinie. Wie der BVB mitteilt, hat der Trainer seinen bis Saisonende datierten Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

Kovac hatte Schwarz-Gelb Anfang Februar übernommen und in der Bundesliga mit sieben Siegen aus den letzten acht Saisonspielen noch in die Champions League geführt. Damit empfahl sich der 53-jährige Kroate hinlänglich für eine Verlängerung.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: „Wir sind über die Vertragsverlängerung von Niko und seinem Trainerteam sehr glücklich. Wir streben nach dem maximalen Erfolg und wollen mit Überzeugung, Intensität und Leidenschaft in jedes Spiel gehen. Diese Werte fordert Niko mit seinem Team Tag für Tag ein.“

Kovac selbst freut sich: „Mit ehrlicher Arbeit, klaren Entscheidungen und großer Freude wollen wir dazu beitragen, dass die Borussia zu alter Stärke zurückfindet. Wir haben hier gemeinsam noch einiges vor.“