Einigung: Scienza vor Wechsel

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Scienza jubelt @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim wird voraussichtlich Léo Scienza verlieren. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der FC Southampton mit dem 26-Jährigen auf einen Vertrag geeinigt. Die Klubs müssen sich noch auf eine Ablöse verständigen, auch hier stehe ein Abschluss der Verhandlungen bevor.

Der Vertrag des 26-Jährigen an der Brenz läuft noch bis 2027, Heidenheim fordert rund sechs Millionen Euro für den Brasilianer. Auch der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach hatten Interesse angemeldet, gehen nun aber wohl leer aus. Somit schlagen die Saints an den letzten Transfertagen gleich doppelt in Deutschland zu. Auch Caspar Jander (22) vom 1. FC Nürnberg schließt sich dem englischen Zweitligisten an.

