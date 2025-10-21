Ramaj-Gerücht eine Ente

Diant Ramaj strebt keinen Verbandswechsel an. Gegenüber der ‚Bild‘ dementiert der Berater des 24-jährigen Torhüters, Jürgen Schwab, Gerüchte, laut denen sein Klient künftig für die kosovarische Nationalmannschaft nominiert werden solle: „Die Meldungen sind definitiv falsch. Das Interesse aus dem Kosovo ist bekannt und freut Diant, aber er hat sich diesbezüglich klar geäußert: Er wird nicht für den Kosovo auflaufen, das ist für ihn kein Thema.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ramaj ist aktuell von Borussia Dortmund an den 1. FC Heidenheim verliehen. Beim Abstiegskandidaten macht der Schlussmann weitestgehend eine gute Figur, langfristig würde er gerne in Dortmund die Nummer eins werden. Zudem hat er bereits für diverse deutsche U-Nationalmannschaften zwischen den Pfosten gestanden. Womöglich schielt Ramaj auf eine zukünftige Nominierung unter Bundestrainer Julian Nagelsmann.