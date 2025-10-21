Menü Suche
Ramaj-Gerücht eine Ente

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Diant Ramaj im Heidenheim-Tor @Maxppp

Diant Ramaj strebt keinen Verbandswechsel an. Gegenüber der ‚Bild‘ dementiert der Berater des 24-jährigen Torhüters, Jürgen Schwab, Gerüchte, laut denen sein Klient künftig für die kosovarische Nationalmannschaft nominiert werden solle: „Die Meldungen sind definitiv falsch. Das Interesse aus dem Kosovo ist bekannt und freut Diant, aber er hat sich diesbezüglich klar geäußert: Er wird nicht für den Kosovo auflaufen, das ist für ihn kein Thema.“

Ramaj ist aktuell von Borussia Dortmund an den 1. FC Heidenheim verliehen. Beim Abstiegskandidaten macht der Schlussmann weitestgehend eine gute Figur, langfristig würde er gerne in Dortmund die Nummer eins werden. Zudem hat er bereits für diverse deutsche U-Nationalmannschaften zwischen den Pfosten gestanden. Womöglich schielt Ramaj auf eine zukünftige Nominierung unter Bundestrainer Julian Nagelsmann.

