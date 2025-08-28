70 Millionen: Großes BVB-Ärgernis um Beier?

Borussia Dortmund zahlte vor einem Jahr 28,5 Millionen Euro für Maximilian Beier (22) an die TSG Hoffenheim. Und obwohl der pfeilschnelle Stürmer nicht immer überzeugte, winkt nun ein großes Gewinngeschäft. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ bestätigen eine ‚Bild‘-Meldung, der zufolge der FC Brentford ein Angebot über bis zu 70 Millionen Euro Ablöse in Aussicht gestellt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dortmund muss dabei nicht zweimal überlegen – für diese Summe muss Beier schlichtweg verkauft werden. Und doch droht nun das große Ärgernis. Denn laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ hat die Beier-Seite erstmal den Daumen gesenkt. Ein Wechsel nach Brentford sei nicht attraktiv genug – schließlich spielen die Bees nicht international.

Weiter heißt es, dass zwei andere Klubs Interesse an Beier angemeldet haben. Diese stellen jedoch offenbar weitaus weniger Ablöse in Aussicht. Erst gestern berichtete ‚Sky‘, dass Aston Villa ein 35 Millionen Euro schweres Angebot für Beier vorbereitet. Der Klub aus Birmingham spielt immerhin in der Europa League. Für Beier das Mindeste – was auch bedeutet, dass er einem Abschied vom BVB zwecks mehr Spielanteilen prinzipiell offen gegenübersteht. Ausgang offen.