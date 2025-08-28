Wegen Transfer-Leak: Magdeburg erstattet Anzeige

Der bevorstehende Wechsel von Martijn Kaars zum FC St. Pauli zieht ein Nachspiel beim 1. FC Magdeburg nach sich. Per Vereinsmitteilung informiert der Zweitligist, dass Strafanzeige im Rahmen der geleakten Informationen zum Transfer des Niederländers gestellt wurde: „Der 1. FC Magdeburg ist zutiefst empört darüber, dass ein Foto einer E-Mail ohne Einverständnis und von außen durch ein Fenster, das durch eine fast komplett heruntergelassene Schalosie verdunkelt war, angefertigt und verbreitet wurde. Hierfür gibt es klare gesetzliche Regelungen, die eine Veröffentlichung oder Weitergabe solcher Inhalte ausdrücklich verbieten. Aus diesem Grund haben wir bereits Anzeige bei der Polizei erstattet.“

Über die Plattform X wurde ein Foto besagter Mail verbreitet. Für die Magdeburger ist dies so nicht hinzunehmen: „Mit diesem Verhalten hat diejenige Person, die das Foto gemacht hat, dem FCM massiven Schaden zugefügt. Auch ist das Verhalten keineswegs im Sinne unserer treuen Fans. Wir stellen uns ernsthaft die Frage, welche Formen die Effekthascherei mittlerweile angenommen hat. Offensichtlich wird bewusst in Kauf genommen, Persönlichkeitsrechte zu verletzen, um kurzfristige Aufmerksamkeit zu erlangen. Diese Entwicklung kritisieren wir aufs Schärfste.“ Laut der ‚Bild‘ wird das Präsidium der Magdeburger noch heute Abend zusammenkommen, um die Ereignisse zu besprechen.