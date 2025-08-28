Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfL führt Gespräche mit Vavro-Ersatz – Cerny findet neuen Klub

Den Verantwortlichen des VfL Wolfsburg wird in den letzten Tagen des Transferfensters nicht langweilig. Sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite soll noch etwas passieren.

von Dominik Sandler - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Ertan Süzgün | Sky
1 min.
Faes im Gespräch @Maxppp

Der lange Ausfall von Denis Vavro (29), der mit Addukotrenproblemen bis auf weiteres fehlt, zwingt den VfL Wolfsburg zum Handeln. Moritz Jenz (26) drängt auf einen Wechsel, entsprechend soll ein neuer Innenverteidiger her. Einer der Kandidaten ist Kristoffer Ajer (27) vom FC Brentford, ein weiterer laut ‚Sky‘ Wout Faes von Leicester City. Der 27-Jährige ist seit Jahren in der belgischen Nationalmannschaft gesetzt und auch bei den Foxes eine feste Größe.

Unter der Anzeige geht's weiter
W. Faes Verteidiger - 27 Jahre Logo Leicester City FC Leicester City Belgien Belgien #3 Wout Faes
Tore 1
Gespielte Spiele 6
Gehalt/Monat 138 K€

Dem Bezahlsender zufolge laufen die Gespräche, allerdings sind auch zwei weitere Klubs an Faes interessiert. Vor drei Jahren hatte Leicester 17 Millionen Euro an Stade Reims gezahlt, der Vertrag des Belgiers läuft noch bis 2027.

Cerny-Deal vor dem Abschluss

Auch auf der Abgangsseite kommt noch Bewegung rein, die Wölfe werden voraussichtlich Vaclav Cerny los. Laut Yagiz Sabuncuoglu hat Besiktas ein Angebot für den Tschechen eingereicht. Journalist Ertan Süzgün geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet, dass sich der Flügelspieler mit dem Istanbuler Klub bereits geeinigt und den Wölfen seinen Wechselwunsch mitgeteilt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige war vor zwei Jahren von Twente Enschede nach Niedersachsen gewechselt, konnte sich dort aber nie konstant durchsetzen. In der vergangenen Spielzeit hatte der VfL den Linksfuß an die Glasgow Rangers verliehen. In den ersten beiden Spielen der neuen Saison durfte Cerny jeweils als Joker ran, im Pokal gelang ihm dabei sogar ein Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Wolfsburg
Beşiktaş
Leicester
Václav Černý
Wout Faes

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Leicester Logo Leicester City FC
Václav Černý Václav Černý
Wout Faes Wout Faes
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert