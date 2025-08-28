VfL führt Gespräche mit Vavro-Ersatz – Cerny findet neuen Klub

Der lange Ausfall von Denis Vavro (29), der mit Addukotrenproblemen bis auf weiteres fehlt, zwingt den VfL Wolfsburg zum Handeln. Moritz Jenz (26) drängt auf einen Wechsel, entsprechend soll ein neuer Innenverteidiger her. Einer der Kandidaten ist Kristoffer Ajer (27) vom FC Brentford, ein weiterer laut ‚Sky‘ Wout Faes von Leicester City. Der 27-Jährige ist seit Jahren in der belgischen Nationalmannschaft gesetzt und auch bei den Foxes eine feste Größe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bezahlsender zufolge laufen die Gespräche, allerdings sind auch zwei weitere Klubs an Faes interessiert. Vor drei Jahren hatte Leicester 17 Millionen Euro an Stade Reims gezahlt, der Vertrag des Belgiers läuft noch bis 2027.

Cerny-Deal vor dem Abschluss

Auch auf der Abgangsseite kommt noch Bewegung rein, die Wölfe werden voraussichtlich Vaclav Cerny los. Laut Yagiz Sabuncuoglu hat Besiktas ein Angebot für den Tschechen eingereicht. Journalist Ertan Süzgün geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet, dass sich der Flügelspieler mit dem Istanbuler Klub bereits geeinigt und den Wölfen seinen Wechselwunsch mitgeteilt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige war vor zwei Jahren von Twente Enschede nach Niedersachsen gewechselt, konnte sich dort aber nie konstant durchsetzen. In der vergangenen Spielzeit hatte der VfL den Linksfuß an die Glasgow Rangers verliehen. In den ersten beiden Spielen der neuen Saison durfte Cerny jeweils als Joker ran, im Pokal gelang ihm dabei sogar ein Treffer.