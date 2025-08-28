Menü Suche
30 Millionen: Gala holt neuen Abwehrchef

von Arouna Touray - Quelle: galatasaray.org
Wilfried Singo im Trikot der AS Monaco @Maxppp

Wilfried Singo verlässt die AS Monaco in Richtung Türkei. Wie Galatasaray offiziell vermeldet, unterschreibt der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Die Löwen überweisen nach Vereinsangaben rund 30 Millionen Euro Ablöse ins Fürstentum. Zudem sichern sich die Monegassen eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Galatasaray SK
Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Singo kann sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Rechtsverteidiger-Position eingesetzt werden. Mit 1,90 Meter Körpergröße bringt der Ivorer (29 Länderspiele) ein starkes physisches Paket mit. Nach zwei Jahren in Monaco und insgesamt 60 Pflichtspielen zieht es den Rechtsfuß nun an den Bosporus.

