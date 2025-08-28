Nächster Topklub meldet sich bei Akanji

Ein weiterer Interessent steigt ins Rennen um Manuel Akanji (30) ein. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der AC Mailand nach den Rahmenbedingungen eines möglichen Deals erkundigt. Der Innenverteidiger steht noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag, spielt angesichts der starken Konkurrenz auf seiner Position aber keine Rolle mehr in den Zukunftsplanungen.

Auch Bayer Leverkusen und Crystal Palace wurden zuletzt mit dem Ex-Dortmunder in Verbindung gebracht, ein Wechsel zum Werksklub soll aber kein Thema mehr sein. Deutlich heißer ist dagegen die Spur zu Galatasaray. Der türkische Meister hat sich mit City schon auf eine Ablöse von umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro geeinigt, kommt mit dem Schweizer selbst aber bislang nicht auf einen gemeinsamen Nenner.