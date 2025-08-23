Menü Suche
City stimmt Akanji-Abgang zu

von Julian Jasch - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Manuel Akanji im Training von Manchester City @Maxppp

Manchester City und Galatasaray sind in den Verhandlungen um einen Transfer von Innenverteidiger Manuel Akanji (30) offenbar auf einen Nenner gekommen. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben die Skyblues eine entsprechende Offerte des türkischen Meisters angenommen – die Ablöse dürfte sich bei um die 20 Millionen Euro einpendeln. Bedarf es also noch einer Zustimmung des Spielers selbst, um den Deal abzuschließen.

Akanji war 2022 für 20 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt und gewann seitdem unter anderem zweimal die Meisterschaft (2023 und 2024) sowie die Champions League (2023). Der Schweizer Nationalspieler (71 Länderspiele) ist übrigens nicht der einzige City-Profi, auf den es Gala abgesehen hat: Auch Ederson (32) und Ilkay Gündogan (34) befinden sich im Fokus.

