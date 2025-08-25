Barça-Keeper vor doppelter Unterschrift

Ein Konkurrent von Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona. Iñaki Peña steht vor der Unterschrift beim Ligarivalen FC Elche, berichtet die ‚Marca‘. Der 26-jährige Torhüter wird per Leihe zum Klub aus der Provinz Alicante wechseln, alle beteiligten Parteien sind dem Bericht der spanischen Tageszeitung zufolge bereits einig.

Den bis 2026 laufenden Vertrag bei den Katalanen hat Peña zuvor um drei weitere Spielzeiten bis 2029 verlängert. Derzeit prüfen die Verantwortlichen beider Klubs die für den Wechsel notwendigen Dokumente, anschließend soll der Deal so schnell wie möglich publik gemacht werden. Durch den Abgang wird Budget frei, mit dem die Registrierung von Keeper Wojciech Szczęsny (35) abgeschlossen werden soll.