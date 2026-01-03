Cancelo träumt von Rückkehr

João Cancelo würde gerne zum FC Barcelona zurückkehren. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 31-Jährige zeitnah über seine Zukunft entscheiden, wobei er eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub präferiert. Aktuell ist es jedoch ungewiss, ob die Katalanen eine erneute Verpflichtung des Portugiesen planen.

Cancelo war im Sommer 2024 zu Al Hilal gewechselt und bestritt seitdem 45 Pflichtspiele für den Klub aus Saudi-Arabien. Sein Vertrag ist noch bis 2027 datiert. Neben Barcelona soll mit Inter Mailand ein weiterer Ex-Verein den Außenverteidiger auf dem Schirm haben. Um einen Wintertransfer zu realisieren, seien die Italiener bereit, im Gegenzug die Innenverteidiger Francesco Acerbi (37) oder Stefan de Vrij (33) an Al Hilal abzugeben.