Menü Suche
Kommentar
SPL

Cancelo träumt von Rückkehr

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
João Cancelo zeigt nach oben @Maxppp

João Cancelo würde gerne zum FC Barcelona zurückkehren. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 31-Jährige zeitnah über seine Zukunft entscheiden, wobei er eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub präferiert. Aktuell ist es jedoch ungewiss, ob die Katalanen eine erneute Verpflichtung des Portugiesen planen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cancelo war im Sommer 2024 zu Al Hilal gewechselt und bestritt seitdem 45 Pflichtspiele für den Klub aus Saudi-Arabien. Sein Vertrag ist noch bis 2027 datiert. Neben Barcelona soll mit Inter Mailand ein weiterer Ex-Verein den Außenverteidiger auf dem Schirm haben. Um einen Wintertransfer zu realisieren, seien die Italiener bereit, im Gegenzug die Innenverteidiger Francesco Acerbi (37) oder Stefan de Vrij (33) an Al Hilal abzugeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
La Liga
Serie A
Hilal
Barcelona
Inter Mailand
João Cancelo

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
La Liga La Liga
Serie A Serie A
Hilal Logo Al Hilal
Barcelona Logo FC Barcelona
Inter Mailand Logo Inter Mailand
João Cancelo João Cancelo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert