Donnarumma-Transfer schreitet voran

von Aaron Schlütter - Quelle: Fabrizio Romano
Torhüter Gianluigi Donnarumma hat sich mit Manchester City persönlich auf einen Wechsel geeinigt. Laut Fabrizio Romano schreiten auch die Verhandlungen zwischen den Vereinen voran. Die Ablösesumme soll unter den von Paris St. Germain geforderten 50 Millionen Euro liegen. Jedoch hängt der Deal auch davon ab, ob Ederson (32) Manchester in diesem Sommer verlässt. Zwar ist mit Galatasaray ein Abnehmer in Sicht, zurzeit liegen die Ablösevorstellungen aber noch weit auseinander.

Donnarumma selbst stand im vergangenen Spiel nicht mehr im Kader und verabschiedete sich im Anschluss von den Fans. ManCity hat in diesem Sommer mit James Trafford (22/FC Burnley) bereits 31 Millionen Euro für einen neuen Schlussmann investiert. Dieser patzte jedoch bei der gestrigen 0:2 Niederlage gegen Tottenham Hotspur beim entscheidenden zweiten Tor durch Bayern-Leihgabe João Palinha (30).

