Einigung: Antony-Poker entschieden?

Offensivspieler Antony (25) scheint sich auf eine Rückkehr zu Betis Sevilla festgelegt zu haben. Mit den Andalusiern ist sich der brasilianische Angreifer einig geworden, berichtet der ‚Telegraph‘ unter Verweis auf spanische Quellen. Nun muss noch mit Manchester United eine Lösung arrangiert werden.

Denkbar erscheint laut der englischen Tageszeitung eine Leihe samt Kaufpflicht. Zwei Jahre vor Vertragsende hat der Dribbelkünstler, der die vergangene Rückrunde schon leihweise bei Betis verbracht hatte, keine Zukunft mehr in Manchester. Zwischenzeitlich wurde der einstige 95-Millionen-Zugang übrigens auch mit Teams aus der Bundesliga in Verbindung gebracht, darunter der FC Bayern sowie Bayer Leverkusen.