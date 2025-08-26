Donnarumma günstiger als gedacht

Der Transfer von Gianluigi Donnarumma zu Manchester City nimmt Form an. Wie ‚RMC‘ berichtet, ist Paris St. Germain bereit, eine Ablöse im Bereich von 30 bis 35 Millionen Euro zu akzeptieren. Zuletzt war noch von bis zu 50 Millionen Euro die Rede. Mit City selbst hat sich der 26-jährige Torhüter bereits auf einen Vertrag verständigt.

Von den Pariser Fans hatte sich Donnarumma im ersten Heimspiel der Saison am vergangenen Freitagabend gegen den SCO Angers (1:0) schon verabschiedet. Trotzdem hängt der Deal noch davon ab, ob es Manchesters Ederson (32) tatsächlich zu Galatasaray zieht. Bei den Citizens würde Donnarumma (74 Länderspiele) mit James Trafford (22) um den Nummer eins-Posten konkurrieren.