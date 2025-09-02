Gündogan wechselt nach Istanbul

Ilkay Gündogan verlässt Manchester City ein Jahr vor Vertragsende. Galatasaray gibt die Verpflichtung des Mittelfeldregisseurs offiziell bekannt. Der 34-Jährige unterschreibt am Bosporus ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier, das ihm Berichten zufolge ein Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro einbringt. Die Klubs haben sich dem Vernehmen nach auf einen ablösefreien Transfer geeinigt.

Der ehemalige DFB-Kapitän (82 Länderspiele) kehrte erst vor einem Jahr vom FC Barcelona zu ManCity zurück, wo er bereits von 2016 bis 2023 gespielt und zahlreiche Titel gewonnen hatte. An den ersten Spieltagen der laufenden Saison blieb Gündogan außen vor, in den sportlichen Planungen nahm die Klublegende keine bedeutende Rolle mehr ein. Der Rechtsfuß absolvierte für die Skyblues insgesamt 358 Einsätze (65 Tore, 47 Vorlagen).

Galatasaray setzt damit seinen Transfer-Angriff auf namhafte Stars fort. Die Istanbuler hatten in diesem Sommer unter anderem Leroy Sané (29) ablösefrei vom FC Bayern und Victor Osimhen (26) für satte 75 Millionen Euro von der SSC Neapel festverpflichtet. Gündogan, zuletzt auch mit Juventus Turin und Inter Mailand in Verbindung gebracht, zieht es erstmals in seiner Karriere in die Türkei.