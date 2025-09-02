Menü Suche
Offiziell Premier League

Vereinbarung steht: Ederson nach Istanbul

Ederson beendet das Kapitel Manchester City und zieht nach acht Jahren weiter in die Türkei. Fenerbahce freut sich über die Verpflichtung des brasilianischen Keepers.

von Remo Schatz - Quelle: fenerbahce.org
Ederson nimmt einen Schluck aus der Pulle @Maxppp

372 Mal stand Ederson für Manchester City im Kasten, sechs Meistertitel sowie der Gewinn der Champions League 2023 zieren seine Vita. Nun geht es für den 32-Jährigen bei Fenerbahce weiter.

Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, hat man mit Manchester City eine Einigung über den Transfer erzielt. Ederson werde nun an den Bosporus reisen, um den Deal final abzuschließen. Dem Vernehmen nach überweist Fener ein Jahr vor Vertragsende zwischen 13 und 14 Millionen Euro nach Manchester.

Fenerbahçe SK
Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü
Ederson war über Jahre die unumstrittene Nummer eins unter Pep Guardiola. In diesem Sommer wollte sich City aber neu aufstellen und wird wohl in den kommenden Stunden die Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma (26) bekanntgeben.

