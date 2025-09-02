Vereinbarung steht: Ederson nach Istanbul

372 Mal stand Ederson für Manchester City im Kasten, sechs Meistertitel sowie der Gewinn der Champions League 2023 zieren seine Vita. Nun geht es für den 32-Jährigen bei Fenerbahce weiter.

Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, hat man mit Manchester City eine Einigung über den Transfer erzielt. Ederson werde nun an den Bosporus reisen, um den Deal final abzuschließen. Dem Vernehmen nach überweist Fener ein Jahr vor Vertragsende zwischen 13 und 14 Millionen Euro nach Manchester.

Ederson war über Jahre die unumstrittene Nummer eins unter Pep Guardiola. In diesem Sommer wollte sich City aber neu aufstellen und wird wohl in den kommenden Stunden die Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma (26) bekanntgeben.