Inter leiht Ex-BVB-Profi Akanji

Manuel Akanji wechselt auf der Suche nach mehr Spielzeit zu Inter Mailand. Aus dem offiziellen Spielerregister der Serie A geht hervor, dass die Verpflichtung des 30-Jährigen von Manchester City perfekt ist. Der Innenverteidiger wechselt zunächst bis Saisonende zur Leihe in die Modestadt, dabei werden zwei Millionen Euro fällig. Der Deal enthält jedoch eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro, die verpflichtend wird, wenn der Schweizer mindestens 50 Prozent der Spielte absolviert und die Nerazzurri Meister werden.

Akanji war 2022 für 20 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt. Bei den Skyblues setzte sich der Schweizer Nationalspieler etwas überraschend als Stammspieler durch. Diesen Status hat Akanji jedoch mittlerweile verloren. In der aktuellen Spielzeit ist der Rechtsfuß in der Premier League bisher ohne Einsatz geblieben.