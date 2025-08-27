Menü Suche
Kommentar
Premier League

HSV baggert an City-Spieler

von Arouna Touray - Quelle: Ben Jacobs
1 min.
Issa Kaboré neben Werder-Coach Ole Werner @Maxppp

Der Hamburger SV könnte in den letzten Zügen des Transferfensters auf den Außenverteidiger-Positionen nachlegen. Wie der englische Journalist Ben Jacobs berichtet, zeigen die Rothosen Interesse an Issa Kaboré von Manchester City. Die Skyblues würden den 24-Jährigen gerne verkaufen, würden aber auch einem Leihgeschäft zustimmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Hamburgern sollen auch der Paris FC sowie die beiden Premier League-Absteiger Leicester City und Ipswich Town an Kaboré interessiert sein. Die vergangene Rückrunde verbrachte der Nationalspieler von Burkina Faso (49 Länderspiele) auf Leihbasis beim SV Werder Bremen. Dort lief der Rechtsfuß in neun Bundesligaspielen auf, konnte sich aber nicht für einen festen Transfer empfehlen. An ManCity ist er vertraglich noch bis 2027 gebunden.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Ligue 1
ManCity
Hamburg
Leicester
Ipswich
Paris
Issa Kaboré

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
ManCity Logo Manchester City FC
Hamburg Logo Hamburger SV
Leicester Logo Leicester City FC
Ipswich Logo Ipswich Town
Paris Logo Paris FC
Issa Kaboré Issa Kaboré
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert