HSV baggert an City-Spieler

Der Hamburger SV könnte in den letzten Zügen des Transferfensters auf den Außenverteidiger-Positionen nachlegen. Wie der englische Journalist Ben Jacobs berichtet, zeigen die Rothosen Interesse an Issa Kaboré von Manchester City. Die Skyblues würden den 24-Jährigen gerne verkaufen, würden aber auch einem Leihgeschäft zustimmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Hamburgern sollen auch der Paris FC sowie die beiden Premier League-Absteiger Leicester City und Ipswich Town an Kaboré interessiert sein. Die vergangene Rückrunde verbrachte der Nationalspieler von Burkina Faso (49 Länderspiele) auf Leihbasis beim SV Werder Bremen. Dort lief der Rechtsfuß in neun Bundesligaspielen auf, konnte sich aber nicht für einen festen Transfer empfehlen. An ManCity ist er vertraglich noch bis 2027 gebunden.