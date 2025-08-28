Menü Suche
Kommentar
Update Bundesliga

St. Pauli angelt sich Kaars

von Dominik Schneider - Quelle: Hamburger Morgenpost | Sky
1 min.
Kaars hat den Ball im Blick @Maxppp

Der Weg von Martijn Kaars führt in die Bundesliga. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ wechselt der Torjäger des 1. FC Magdeburg zum FC St. Pauli. Bei den Kiezkickern soll der 26-Jährige noch heute oder am morgigen Freitag als Neuzugang vorgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine genaue Information zur Ablöse bietet das Lokalblatt nicht, schätzt den Wert des Deals jedoch auf „jenseits der drei Millionen Euro“. In Magdeburg hätte Kaars noch bis 2027 unter Vertrag gestanden. Nun verabschiedet sich der Torgarant vorzeitig vom Zweitligisten und geht künftig in Hamburg seinem Beruf nach.

Update (16:35 Uhr): ‚Sky‘ zufolge hat der Niederländer den Medizincheck erfolgreich absolviert. Die Ablöse beläuft sich auf vier bis fünf Millionen Euro, zudem winkt Kaars bei den Hanseaten ein langfristiger Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
1. FC Magdeburg
St. Pauli
Martijn Kaars

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
St. Pauli Logo FC St. Pauli
Martijn Kaars Martijn Kaars
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert