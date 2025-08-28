St. Pauli angelt sich Kaars

Der Weg von Martijn Kaars führt in die Bundesliga. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ wechselt der Torjäger des 1. FC Magdeburg zum FC St. Pauli. Bei den Kiezkickern soll der 26-Jährige noch heute oder am morgigen Freitag als Neuzugang vorgestellt werden.

Eine genaue Information zur Ablöse bietet das Lokalblatt nicht, schätzt den Wert des Deals jedoch auf „jenseits der drei Millionen Euro“. In Magdeburg hätte Kaars noch bis 2027 unter Vertrag gestanden. Nun verabschiedet sich der Torgarant vorzeitig vom Zweitligisten und geht künftig in Hamburg seinem Beruf nach.

Update (16:35 Uhr): ‚Sky‘ zufolge hat der Niederländer den Medizincheck erfolgreich absolviert. Die Ablöse beläuft sich auf vier bis fünf Millionen Euro, zudem winkt Kaars bei den Hanseaten ein langfristiger Vertrag.