Augsburg: Kabadayi-Wechsel geplatzt

Der VfL Bochum holt kurz vor Transferschluss Verstärkung aus der Bundesliga an Bord. Laut der ‚WAZ‘ wechselt Flügelspieler Yusuf Kabadayi vom FC Augsburg auf Leihbasis für ein Jahr zum Zweitligisten. Eine Kaufoption sei in dem Deal nicht enthalten. Der Ruhrpottklub soll einen Großteil des Gehalts übernehmen.

Nach einem durchaus überzeugenden Gastspiel in der Saison 2023/24 beim FC Schalke 04 war Kabadayi von der Zweitvertretung des FC Bayern nach Augsburg gewechselt. Den Erwartungen wurde der 21-Jährige im vergangenen Jahr allerdings nicht gerecht, insgesamt kam der vielseitige Offensivspieler nur auf sechs Einsätze (ein Tor). Zu allem Überfluss verhinderten Knieprobleme weitere Auftritte. Nun verlässt Kabadayi die Fuggerstädter vorerst.

Update (15:42 Uhr): Inzwischen gibt es einen neuen Stand. Obwohl Kabadayi den Medizincheck bereits erfolgreich absolviert hatte, ist der Wechsel geplatzt. Grund dafür soll die persönliche Vorgeschichte des Angreifers sein. Vor einigen Monaten saß Kabadayi in U-Haft, die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt.