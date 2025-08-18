Ederson-Ablöse: Riesige Diskrepanz zwischen City und Gala

Die Verhandlungen zwischen Manchester City und Galatasaray über einen Transfer von Ederson gestalten sich kompliziert. Laut Fabrizio Romano gibt es eine große Diskrepanz zwischen beiden Vereinen, was die Ablösevorstellung betrifft. Dem Transferexperten zufolge eröffnete Gala die Verhandlungen mit einem Startgebot von zehn Millionen Euro – City fordert allerdings satte 25 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ederson selbst hat dem Transfer bereits zugestimmt. Nach der Verpflichtung von James Trafford (22), der für rund 31 Millionen Euro vom FC Burnley zu den Skyblues wechselte, gibt es keine Stammplatzgarantie mehr für den brasilianischen Schlussmann. Zudem wurden die Citizens in den vergangenen Tagen auch mit Gianluigi Donnarumma (26/Paris St. Germain) in Verbindung gebracht. Der Italiener soll sich mit City bereits über einen Vertrag verständigt haben, eine Einigung über eine mögliche Ablöse zwischen beiden Klubs steht allerdings noch aus.