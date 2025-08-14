Donnarumma-Transfer: Erste Einigung erfolgt

Nach acht Jahren bei Manchester City wird Torhüter Ederson den Klub aller Voraussicht nach in Richtung Türkei verlassen. Die türkische Sportzeitung ‚Fanatik‘ berichtet, dass der Transfer des 31-Jährigen zu Galatasaray kurz vor dem Abschluss steht. Demnach fließen für den Brasilianer rund zehn Millionen Euro Ablöse.

Nun wittern die Citizens ihre Chance bei Gianluigi Donnarumma. Wie die italienische Tageszeitung ‚La Stampa‘ berichtet, gibt es schon konkrete Gespräche und eine grundsätzliche Einigung über das Gehalt. Demnach soll der Italiener bei den Skyblues mindestens zwölf Millionen Euro pro Saison verdienen – eine Summe, die durch Boni und Prämien sogar noch leicht ansteigen könnte.

Bei Paris hat der 26-Jährige ähnlich viel verdient. Sollte City Ederson tatsächlich noch an Galatasaray verkaufen, könnte der Transfer realisiert werden. Als Ablöse wurden von Fabrizio Romano zuletzt 50 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Laut ‚La Stampa‘ könnte aber auch eine Offerte im Bereich von 35 Millionen ausreichen. Es bleibt abzuwarten, ob PSG und Manchester City eine Einigung in puncto Ablöse erzielen können.

Pikant: City holte in diesem Sommer mit James Trafford (22) vom FC Burnley bereits einen 31 Millionen Euro schweren Torwart an Bord. Nun könnte diesem Donnarumma vor die Nase gesetzt werden.