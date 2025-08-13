Ein historischer Transfer | Wird ter Stegen verliehen?

Irgendwann ist immer das erste Mal

Rivalitäten gibt es im Fußball zuhauf. Borussia Dortmund kann zum Beispiel den FC Schalke nicht leiden und der FC Barcelona ist Real Madrid ein Dorn im Auge. Auch hinter den Kulissen gibt es Parteien, die wohl eher keine Freunde mehr werden. So sind sich zum Beispiel die Golfstaaten Katar, das mit Paris St. Germain verbandelt ist, und die Vereinigten Arabischen Emirate, zu deren Portfolio Manchester City gehört, nicht grün. Ein direkter Transfer zwischen beiden Vereinen fand seit dem Einstieg der Wüstenstaaten nicht statt. Doch nun könnte es zu einem Novum kommen.

Hauptdarsteller dabei ist Torhüter Gianluigi Donnarumma (26), der trotz Vertrags bis 2026 in der französischen Hauptstadt keine Zukunft mehr hat. Die Skyblues hingegen benötigen einen Keeper, da die eigene Nummer eins Ederson (31) vor dem Absprung steht. Angetan hat es Taktikfuchs Pep Guardiola als Nachfolger der Italiener, den PSG von der Gehaltsliste bekommen will. Donnarummas Berater dementiert gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘ zwar Kontakt, bestätigt aber Anfragen aus der Premier League: „Derzeit haben wir mit niemandem eine Vereinbarung getroffen, es laufen keine Verhandlungen. Es gibt Möglichkeiten in der Premier League.“ Können sich beide Klubs zu einem Deal durchringen?

Frieden auf Zeit

Die Wogen zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona scheinen vorerst geglättet. Der Keeper behält sein Kapitänsamt und hat im Gegenzug den medizinischen Bericht zu seiner Ausfallzeit unterschrieben. Doch man muss nicht in die Glaskugel schauen, um zu erahnen, dass diese Harmonie nur von kurzer Dauer sein könnte. Zwar hat der FC Barcelona durch die Verletzung und das freigegebene Gehalt des Deutschen erstmal Ruhe, im Winter könnte der Streit allerdings neu entfacht werden.

Laut der ‚as‘ stellt eine Leihe das einfachste Szenario für beide Seiten dar. Die Katalanen würden einen Unruheherd loswerden und der 33-Jährige könnte sich woanders mit Spielzeit für die WM empfehlen. Pocht ter Stegen jedoch auf seinen Platz im Tor, droht Knatsch. Schließlich müsste der Ex-Gladbacher registriert werden, was die Registrierung von Neuzugang Joan García (24) im Winter erneut auf die Probe stellen würde. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.