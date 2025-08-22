Menü Suche
Auch United dran: City prüft Donnarumma-Alternative

von Fabian Ley - Quelle: Sacha Tavolieri | Fabrizio Romano
Senne Lammens im Trikot der belgischen U21-Nationalmannschaft @Maxppp

Die Verantwortlichen von Manchester City haben eine Alternative ins Auge gefasst, sollte die Verpflichtung von Wunschkeeper Gianluigi Donnarumma (26) nicht zustande kommen. Laut Sacha Tavolieri beschäftigen sich die Skyblues mit Senne Lammens (23) von Royal Antwerpen. Das sei die Folge komplizierter Verhandlungen mit Paris St. Germain.

Die Ablöseforderung des französischen Topklubs für den aussortierten Donnarumma möchte City nicht erfüllen. Daher wandert der Blick nun wieder zu Lammens, der bereits im März mit den Citizens in Verbindung gebracht wurde. Der Belgier ist auch bei Stadtrivale Manchester United ein konkretes Thema. Fabrizio Romano zufolge stehen die Red Devils sogar bereits kurz vor einer persönlichen Einigung mit dem Schlussmann. Auch Vereine aus Frankreich und Italien bekunden Interesse.

