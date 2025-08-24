Baumann deutet Sylla-Verbleib an

Eigentlich galt Moussa Sylla beim FC Schalke 04 nach seiner starken Vorsaison als klarer Abgangskandidat. Sportvorstand Frank Baumann erklärte in Folge des Sieges gegen den VfL Bochum (2:1) am gestrigen Samstagabend gegenüber ‚Sky‘, dass ein Transfer des Mittelstürmers jedoch keine ausgemachte Sache sei: „Moussa ist ein wichtiger Spieler für uns. Es muss schon etwas Außergewöhnliches passieren, dass wir ihn gehen lassen.“

Unabhängig davon werde es bei den Knappen bis zum Deadline Day am 1. September noch einige Transferbewegungen geben. „Es wird noch was passieren bei uns. Wir haben noch einen sehr großen Kader. Deshalb denke ich, dass auf der Abgaben-Seite etwas passiert. Aber wir werden mit Sicherheit auch im Offensivbereich noch nachlegen“, so Baumann.