Transfer-Endspurt: S04 will noch nachlegen

Der FC Schalke 04 will kurz vor Transferschluss noch einmal personell nachlegen und hat dabei unter anderem Gustavo Puerta (22) von Bayer Leverkusen im Visier. „Wir haben bereits Geld in die Hand genommen, die Ablöse für den Trainer eingerechnet, und es ist gut möglich, dass wir bis zum Ende der Transferperiode noch etwas machen – wieder gezielt und passgenau“, erläutert Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers der ‚WAZ‘. Und das, obwohl Schalke wegen der prekären Finanzlage bis zum Jahresende per Auflage einen Überschuss von etwa 4,91 Millionen Euro ausweisen muss.

Geholfen hat den Königsblauen dabei der Verkauf von Taylan Bulut (19) an Besiktas für sechs Millionen Euro: „Der Transfer von Taylan war aus finanzieller Sicht ein sehr gutes Ergebnis für Schalke 04“, so Rühl-Hamers. Trotz der Ratenzahlung der Türken biete das Geld „neue Handlungsspielräume – auch schon in diesem Transfersommer“. Zudem kassierten die Knappen knapp 2,5 Millionen Euro durch eine Weiterverkaufsbeteiligung beim Transfer von Malick Thiaw (24) vom AC Mailand zu Newcastle United. „Der Transfer von Malick bestärkt uns in unserer Strategie, in den Verhandlungen um diese Klauseln zu kämpfen.“