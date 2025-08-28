Menü Suche
Hannover kassiert Tresoldi-Nachschlag

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Nicolò Tresoldi auf der Bank der deutschen U21-Nationalmannschaft @Maxppp

Bereits kurz nach dem Abgang von Nicolò Tresoldi zum FC Brügge in diesem Sommer kassiert Hannover 96 den ersten zusätzlichen Transferbonus für den 21-Jährigen. Das berichtet die ‚Bild‘. Demnach erhalten die Niedersachsen in Folge der geglückten Champions League-Qualifikation des belgischen Klubs weitere 500.000 Euro.

Brügge hatte bereits das Hinspiel im entscheidenden Duell gegen Celtic Glasgow mit gewonnen (3:1), im Rückspiel am gestrigen Mittwochabend folgte ein deutlicher 6:0-Erfolg, bei dem Tresoldi zur Führung traf und ein weiteres Tor vorbereitete. Insgesamt kann die Sockelablöse von 7,5 Millionen Euro noch durch weitere Boni auf bis zu zehn Millionen ansteigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
