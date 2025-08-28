2. Bundesliga
Hannover kassiert Tresoldi-Nachschlag
Bereits kurz nach dem Abgang von Nicolò Tresoldi zum FC Brügge in diesem Sommer kassiert Hannover 96 den ersten zusätzlichen Transferbonus für den 21-Jährigen. Das berichtet die ‚Bild‘. Demnach erhalten die Niedersachsen in Folge der geglückten Champions League-Qualifikation des belgischen Klubs weitere 500.000 Euro.
Brügge hatte bereits das Hinspiel im entscheidenden Duell gegen Celtic Glasgow mit gewonnen (3:1), im Rückspiel am gestrigen Mittwochabend folgte ein deutlicher 6:0-Erfolg, bei dem Tresoldi zur Führung traf und ein weiteres Tor vorbereitete. Insgesamt kann die Sockelablöse von 7,5 Millionen Euro noch durch weitere Boni auf bis zu zehn Millionen ansteigen.
