2. Bundesliga

Wörl kehrt zur Arminia zurück

von Luca Hansen

Marius Wörl im Trikot von Arminia Bielefeld @Maxppp

Marius Wörl ist zurück auf der Alm. Wie Arminia Bielefeld bekanntgibt, verlässt der Mittelfeldspieler Hannover 96 und kehrt zum Pokalfinalisten zurück. Zuletzt stand eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro im Raum.

Bereits die vergangenen beiden Jahre stand der 21-Jährige leihweise für die Arminia auf dem Rasen und avancierte dort insbesondere mit seinen Darbietungen im DFB-Pokal zum Publikumshelden. Nun soll Wörl auch in der zweiten Liga für Furore sorgen.


2. Bundesliga
Hannover
Bielefeld
Marius Wörl

2. Bundesliga
Hannover 96
Arminia Bielefeld
Marius Wörl
