Nach Schlägerei: Rowe verlässt Marseille

von Aaron Schlütter - Quelle: bolognafc.it
1 min.
Jonathan Rowe und Adrien Rabiot (r.) von Olympique Marseille @Maxppp

Wenige Tage nach der Kabinenschlägerei mit Teamkollege Adrien Rabiot (30) gibt Olympique Marseille Flügelspieler Jonathan Rowe an den FC Bologna ab. Dem Vernehmen nach erhalten die Franzosen 19,5 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent für den 22-Jährigen.

Bologna FC 1909
Quick. Sharp. Rowe. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💥

#WeAreOne
Der Engländer steuerte in 31 Spielen für Marseille drei Tore und vier Vorlagen bei. OM hatte den Angreifer eigentlich erst in diesem Sommer per Kaufpflicht für 14,5 Millionen festverpflichtet und zuvor eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro an Norwich City bezahlt. Somit befinden sich die Franzosen in einem leichten Transferplus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Ligue 1
Serie A
Marseille
Bologna
Jonathan Rowe

