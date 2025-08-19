Marseille schmeißt Rabiot raus

Adrien Rabiot hat offenbar keine Zukunft mehr bei Olympique Marseille. Wie Véronique Rabiot, die Mutter und Beraterin des 30-Jährigen, dem französischen Privatradiosender ‚RTL‘ mitgeteilt hat, wurde ihr Sohn darüber informiert, dass sich OM von ihm trennen möchte. Der Mittelfeldspieler wurde demnach endgültig vom weiteren Spiel- und Trainingsbetrieb suspendiert. Über Benjamin Arnaud, den Generalsekretär des Klubs von der Côte d’Azur, habe die Spielerseite auf Nachfrage erfahren, dass Trainer Roberto De Zerbi dem 53-maligen französischen Nationalspieler „mangelnden Einsatz im Vergleich zur Vorsaison“ vorwirft.

Zudem hatte es im Anschluss an die Niederlage zum Ligaauftakt gegen Stade Rennes (0:1) am Freitag in der Kabine „zwei kurze Auseinandersetzungen mit Beleidigungen und Handgreiflichkeiten“ zwischen Rabiot und seinem Teamkollegen Jonathan Rowe (22) gegeben. In der Folge wurden beide Spieler zunächst bis auf Weiteres vom Training ausgeschlossen. Rabiot steht gegenwärtig noch bis zum Saisonende in Marseille unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Linksfuß 31 Pflichtspiele für den Klub und sammelte dabei 16 Scorerpunkte.

Update (18:16 Uhr): OM teilt offiziell mit, dass Rabiot und Rowe auf die Transferliste gesetzt wurden.