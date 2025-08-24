Wolfsburg einigt sich mit Lyon wegen Kumbedi

Die Kaderplanungen beim VfL Wolfsburg sind knapp eine Woche vor Transferschluss noch nicht ganz abgeschlossen. Der Kader wirkt zwar schon relativ rund, kleine Lücken gilt es allerdings noch zu schließen. Eine davon befindet sich auf der rechten Defensivseite.

Wie FT exklusiv erfahren hat, arbeiten die Wölfe an der Verpflichtung von Saël Kumbedi von Olympique Lyon. Der 20-Jährige ist aktueller U20-Nationalspieler und kann beide Außenverteidigerpositionen bekleiden. Das Angebot des Bundesligisten beläuft sich auf sieben Millionen Euro plus zwei Millionen an möglicher Bonuszahlungen. Die Einigung steht kurz bevor.

Entscheidung in der kommenden Woche

Parallel laufen bereits die Verhandlungen mit dem Spieler. Anfang der kommenden Woche wird eine Entscheidung erwartet, ob Kumbedi den Weg nach Deutschland antreten möchte. Auch andere Klubs sind an dem Rechtsfuß interessiert. Der OSC Lille ist vor Kurzem mit einer Offerte in Höhe von fünf Millionen Euro bei Lyon abgeblitzt. Auch die OGC Nizza hat sich bereits über den Rechtsverteidiger informiert, der bei OL noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Kumbedi stammt aus der Jugend von Le Havre und war 2022 für eine Million Euro nach Lyon gewechselt. Dort war der schnelle Außenverteidiger in der vergangenen Saison jedoch kein Stammspieler, absolvierte lediglich 14 Partien in der Ligue 1.