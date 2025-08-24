Erneut gescheitert: Sanches verlässt PSG

Renato Sanches wagt den nächsten Neuanfang. Wie Panathinaikos offiziell mitteilt, wechselt der 28-jährige Portugiese bis zum Saisonende leihweise von Paris St Germain in die griechische Hauptstadt. In der Super League möchte der Mittelfeldspieler seiner in Schieflage geratenen Karriere einen neuen Aufschwung geben. In Paris steht Sanches noch bis 2027 unter Vertrag, am Eiffelturm hat der ehemalige Golden Boy Award-Gewinner jedoch keine Zukunft mehr.

Bei Panathinaikos trifft Sanches auf Rui Vitória. Unter dem portugiesischen Trainer feierte der 32-fache Nationalspieler in der Saison 2015/16 bei Benfica seinen Durchbruch. Doch weder beim FC Bayern noch bei Paris St. Germain fand Sanches anschließend sein Glück, wurde mehrfach verliehen und hatte mit einigen Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison verpasste Sanches bei seiner Benfica-Leihe aufgrund verschiedener Blessuren 35 Pflichtspiele und absolvierte nur 634 Minuten.