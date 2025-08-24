Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Erneut gescheitert: Sanches verlässt PSG

von Martin Schmitz - Quelle: pao.gr
1 min.
Renato Sanches im Trikot von Benfica Lissabon @Maxppp

Renato Sanches wagt den nächsten Neuanfang. Wie Panathinaikos offiziell mitteilt, wechselt der 28-jährige Portugiese bis zum Saisonende leihweise von Paris St Germain in die griechische Hauptstadt. In der Super League möchte der Mittelfeldspieler seiner in Schieflage geratenen Karriere einen neuen Aufschwung geben. In Paris steht Sanches noch bis 2027 unter Vertrag, am Eiffelturm hat der ehemalige Golden Boy Award-Gewinner jedoch keine Zukunft mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter
Panathinaikos F.C.
🎮➡️☘️
From game mode to go mode.
#PAOFC #Panathinaikos
Bei X ansehen

Bei Panathinaikos trifft Sanches auf Rui Vitória. Unter dem portugiesischen Trainer feierte der 32-fache Nationalspieler in der Saison 2015/16 bei Benfica seinen Durchbruch. Doch weder beim FC Bayern noch bei Paris St. Germain fand Sanches anschließend sein Glück, wurde mehrfach verliehen und hatte mit einigen Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison verpasste Sanches bei seiner Benfica-Leihe aufgrund verschiedener Blessuren 35 Pflichtspiele und absolvierte nur 634 Minuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Super League
PSG
Panathinaikos
Renato Sanches

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Super League Super League
PSG Logo Paris Saint-Germain
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athens
Renato Sanches Renato Sanches
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert