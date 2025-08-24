Barça: Bardghji schließt Abgang aus

Obwohl der FC Barcelona Neuzugang Roony Bardghji noch nicht für die erste Mannschaft registrieren konnte, will der schwedische Außenstürmer nichts von einem Abgang wissen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ bleibt der 19-Jährige optimistisch, bald für das erste Team angemeldet zu werden. Eine Leihe komme wohl nicht einmal zu seinem Ex-Klub FC Kopenhagen infrage.

Während Barça zum Ligastart immerhin die Neuzugänge Marcus Rashford (27/Außenstürmer) und Joan García (24/Torhüter) registrieren konnte, warten neben Bardghji auch Torhüter Wojciech Szczesny (35) und Linksverteidiger Gerard Martín (23) auf grünes Licht. Dazu sollen weiterhin Torhüter Iñaki Peña (26), Sechser Oriol Romeu (33) und Außenverteidiger Héctor Fort (19) verkauft werden.