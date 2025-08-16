Menü Suche
Kommentar 2
La Liga

Barça: Grünes Licht für Rashford und García

von Arouna Touray - Quelle: Marca
FC Barcelona @Maxppp

Der FC Barcelona kann beim heutigen Ligaauftakt gegen RCD Mallorca (19:30) auf die beiden Neuzugänge Marcus Rashford (27/Außenstürmer) und Joan García (24/Torhüter) setzen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben beide Spieler nach längerem Registrierungsdrama nun final für die anstehende La Liga-Saison die Spielberechtigung erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jedoch hat man bislang die Registrierung von Wojciech Szczesny (35/Torhüter), Gerard Martín (23/Linksverteidiger) und Neuzugang Roony Bardghji (19/Außenstürmer) nicht abschließen können. Es bleibt abzuwarten, wie und ob die Vereinsverantwortlichen der Blaugrana ihre Registrierungsproblematiken bewältigen können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Marcus Rashford
Joan García

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Marcus Rashford Marcus Rashford
Joan García Joan García
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert