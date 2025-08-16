Barça: Grünes Licht für Rashford und García

Der FC Barcelona kann beim heutigen Ligaauftakt gegen RCD Mallorca (19:30) auf die beiden Neuzugänge Marcus Rashford (27/Außenstürmer) und Joan García (24/Torhüter) setzen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben beide Spieler nach längerem Registrierungsdrama nun final für die anstehende La Liga-Saison die Spielberechtigung erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jedoch hat man bislang die Registrierung von Wojciech Szczesny (35/Torhüter), Gerard Martín (23/Linksverteidiger) und Neuzugang Roony Bardghji (19/Außenstürmer) nicht abschließen können. Es bleibt abzuwarten, wie und ob die Vereinsverantwortlichen der Blaugrana ihre Registrierungsproblematiken bewältigen können.