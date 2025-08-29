Palace findet Eze-Nachfolger

Nach dem Abgang von Eberechi Eze zum FC Arsenal hat Crystal Palace wieder eine neue Nummer zehn. Vom FC Villarreal wechselt Yéremy Pino zu den Londonern. Der 22-jährige Spanier kostet dem Vernehmen nach rund 30 Millionen Euro plus Boni und unterschreibt beim Klub von Trainer Oliver Glasner bis 2030. Für Villarreal war Pino in der abgelaufenen Saison in 35 Spielen an 14 Treffern direkt beteiligt.

Der Klubvorsitzende Steve Parish sagt: „Es ist eine fantastische Nachricht, dass Yeremy – ein aufregendes junges Talent, das bereits eine beeindruckende Bilanz im nationalen, europäischen und internationalen Fußball vorweisen kann – uns als nächsten Schritt in seiner Karriere gewählt hat. Er ist ein Spieler, dessen Talente die Fans von Palace besonders zu schätzen wissen werden – und ich freue mich darauf, ihn im Selhurst Park spielen zu sehen.“