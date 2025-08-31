Doch nicht Florenz: Lindelöf vor England-Verbleib

Victor Lindelöf scheint nach dem fast schon sicheren Wechsel zum AC Florenz doch noch seine Karriere in der Premier League fortzusetzen. ‚The Athletic‘ und Fabrizio Romano zufolge erhält Aston Villa den Zuschlag für den aktuell vereinslosen Innenverteidiger. Laut Romano hat sich der von Unai Emery trainierte Klub mit Lindelöf auf einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt. Als nächstes steht für den 31-jährigen Schweden der obligatorische Medizincheck an.

Villa sticht damit die Fiorentina auf den letzten Metern aus. Der Serie A-Klub befand sich vor wenigen Tagen mit Lindelöf ebenfalls in fortgeschrittenen Gesprächen. Demnach mussten lediglich letzte Details mit dem 31-jährigen Schweden geklärt werden. Nun wird der langjährige Profi von Manchester United (2017-2025) doch noch weiterhin in England seine Brötchen verdienen.