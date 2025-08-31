Menü Suche
Kommentar
Premier League

Doch nicht Florenz: Lindelöf vor England-Verbleib

von Georg Kreul - Quelle: The Athletic | Fabrizio Romano
1 min.
Victor Lindelöf wärmt sich auf @Maxppp

Victor Lindelöf scheint nach dem fast schon sicheren Wechsel zum AC Florenz doch noch seine Karriere in der Premier League fortzusetzen. ‚The Athletic‘ und Fabrizio Romano zufolge erhält Aston Villa den Zuschlag für den aktuell vereinslosen Innenverteidiger. Laut Romano hat sich der von Unai Emery trainierte Klub mit Lindelöf auf einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt. Als nächstes steht für den 31-jährigen Schweden der obligatorische Medizincheck an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Villa sticht damit die Fiorentina auf den letzten Metern aus. Der Serie A-Klub befand sich vor wenigen Tagen mit Lindelöf ebenfalls in fortgeschrittenen Gesprächen. Demnach mussten lediglich letzte Details mit dem 31-jährigen Schweden geklärt werden. Nun wird der langjährige Profi von Manchester United (2017-2025) doch noch weiterhin in England seine Brötchen verdienen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Aston Villa
Florenz
Victor Lindelöf

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Aston Villa Logo Aston Villa
Florenz Logo AC Florenz
Victor Lindelöf Victor Lindelöf
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert