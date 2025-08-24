BVB tütet Transfer-Doppelpack ein

Bisher hatte Borussia Dortmund auf dem Sommer-Transfermarkt noch nicht viel vorzuweisen. Lediglich Jobe Bellingham (19) und Ersatzkeeper Patrick Drewes (32) fanden als Neuzugänge den Weg an die Strobelallee. Nun steht ein weiterer Doppelpack vor dem Wechsel zu den Schwarz-Gelben.

Laut Fabrizio Romano hat Dortmund am gestrigen Samstag den Durchbruch bei den Vertragsverhandlungen wegen des Transfers von Aarón Anselmino (20) vom FC Chelsea geschafft. Mit den Blues einigte man sich auf einen Leihvertrag für den Innenverteidiger bis zum Saisonende. Dieser enthält keine Kaufoption. Der BVB übernimmt dabei das komplette Gehalt des Argentiniers.

Teil des Deals ist zudem der feste Transfer des ehemaligen Leihspielers Carney Chukwuemeka (21), der für umgerechnet 25 Millionen Euro ebenfalls aus London nach Dortmund wechseln wird. Chelsea sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung für den körperlich starken Mittelfeldspieler.

Update (10:12 Uhr): Laut ‚Sky‘ werden beide Spieler bereits am heutigen Sonntag in Dortmund erwartet. Die Vertragsunterzeichnungen sollen dann zeitnah stattfinden.