Heftige Prügelei: De Zerbi zeigt sich schockiert

Die Handgreiflichkeiten zwischen Adrien Rabiot (30) und Jonathan Rowe (22) schlagen auch Tage nach dem Rauswurf der beiden Profis von Olympique Marseille große Wellen. Trainer Roberto De Zerbi erläuterte auf einer Pressekonferenz jetzt seine Sicht der Dinge. Die beiden Profis hätten sich „wie in einem englischen Pub“ geprügelt. „Ja, es wurden keine Zähne ausgeschlagen, aber so eine Schlägerei habe ich noch nie gesehen.“

Obendrein kurios: Während die beiden Profis aufeinander losgingen, lag Darryl Bakola (17) nach einem Schwächeanfall bewusstlos am Boden. Rabiot und Rowe sollen jetzt verkauft werden, nach FT-Informationen haben Galatasaray, Juventus Turin und AC Mailand ein Auge auf Rabiot geworfen.